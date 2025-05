STF condena a 14 anos de prisão mulher que pichou estátua com batom nos ataques de Brasília

Bolsonaro (2019-2022), que enfrentará um julgamento sob a acusação de tentativa de golpe de Estado, considera a pena reservada a Rodrigues "desumana".

Os manifestantes vandalizaram os prédios do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, um evento que foi comparado à invasão do Capitólio em Washington em 2021.

Rodrigues subiu na estátua "A Justiça", de três metros de altura, em frente ao Supremo Tribunal Federal e escreveu nela "Perdeu, mané".

Sua mensagem se referia a um comentário feito pelo ministro Luís Roberto Barroso a um apoiador de Bolsonaro após sua derrota eleitoral em 2022, que a direita usou como suposta evidência de apoio judicial a Lula.

A defesa de Rodrigues argumentou que sua intenção era "manifestar-se pacificamente" e ela disse ao tribunal que se arrependeu de sua ação, que foi resultado do "calor do momento".

Três dos cinco juízes da Primeira Turma do STF decidiram, em 26 de abril, a favor da condenação de Rodrigues a 14 anos de prisão.