Vice-presidente dos EUA diz que negociação com Irã está no 'caminho certo'

O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou nesta quarta-feira (7) que as negociações sobre o programa nuclear do Irã estão no "caminho certo".

Os dois países, que estão em conflito há quatro décadas e sem relações diplomáticas, iniciaram negociações com a mediação do Omã em 12 de abril.

São as primeiras neste nível desde que Washington se retirou em 2018, durante o primeiro mandato do presidente americano Donald Trump, do acordo internacional alcançado três anos antes para supervisionar o programa nuclear iraniano em troca da suspensão das sanções.