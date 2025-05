Violência sexual, divisões internas, diplomacia: os desafios do próximo papa

Nessa perspectiva, o próximo papa terá que amenizar o atrito entre as diferentes correntes dentro de uma Igreja onde coexistem sensibilidades culturais muito diversas.

A questão da sinodalidade - o envolvimento dos protagonistas da Igreja em todos os níveis - também será central.

- Pedofilia

Apesar das muitas medidas tomadas para combater o abuso infantil na Igreja, como a revogação do segredo pontifício e a obrigação de denunciar os casos à hierarquia, as associações de vítimas expressaram decepção com as ações do papa Francisco.

Esta questão é um dos maiores desafios para a Igreja e escândalos podem continuar abalando as instituições religiosas nas conferências episcopais de vários países.

Muitos países asiáticos e africanos consideram essa questão um tabu. Inclusive na Europa, onde a Itália não iniciou uma investigação independente sobre os casos.