Wall Street recebe com tranquilidade decisão do Fed de manter juros inalterados

Entre as ações protagonistas do dia, a Alphabet, controladora do Google, caiu 7,5% depois que o executivo da Apple, Eddy Cue, disse a um tribunal americano que o tráfego do mecanismo de busca do Google diminuiu em produtos de seu grupo no mês passado, sinal de que está perdendo terreno para alternativas de IA.

A Disney, por sua vez, disparou 10,7% após informar um forte aumento em sua receita trimestral, com o crescimento do número de assinantes de seu serviço de streaming Disney+.

A gigante do entretenimento também anunciou planos para um novo parque temático nos Emirados Árabes Unidos.

