Betis elimina Fiorentina e vai enfrentar Chelsea na final da Conference League

A Conference League, o terceiro mais importante torneio de clubes da Uefa, está em sua quarta edição e, até agora, nenhum clube espanhol havia chegado à final.

A Fiorentina foi vice-campeã nos últimos dois anos (2023 e 2024) e chegou muito perto de se classificar para sua terceira final consecutiva.

O responsável pela eliminação dos toscanos foi o ponta-esquerda marroquino Ez Abde, que marcou o gol de empate do Betis no sétimo minuto da prorrogação (97'), com um chute preciso após uma assistência de Aitor Ruibal.

Abde já havia marcado o primeiro gol na vitória do Betis por 2 a 1 no jogo de ida, tornando-se o herói do confronto.

No tempo regulamentar do duelo desta quinta-feira, a Fiorentina conseguiu vencer por 2 a 1 e forçar meia hora de tempo extra.

O Betis havia aberto o placar com um golaço de falta do brasileiro Antony (30'), mas o alemão Robin Gosens (34' e 42') virou o placar.