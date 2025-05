Biden se diz 'decepcionado, mas não surpreso' com vitória de Trump

O ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta quinta-feira (8) que ficou "decepcionado, mas não surpreso" com a vitória de Donald Trump para um segundo mandato, e culpou os republicanos por atacarem a candidata democrata Kamala Harris no terreno do sexismo.

Biden, de 82 anos, foi sucedido por Trump em janeiro, depois que o magnata republicano venceu Harris nas eleições de novembro do ano passado.

"Não me surpreendi [com a derrota], não porque pensasse que ela não estava qualificada; ela está totalmente qualificada para ser presidente. Mas não me surpreendi porque eles [os republicanos] seguiram o caminho do sexismo", afirmou o ex-presidente.