Câmara dos Representantes dos EUA aprova mudança de nome do 'Golfo do México'

A Câmara dos Representantes dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira (8) em Washington um projeto de lei para mudar oficialmente no país o nome do "Golfo do México" para "Golfo da América".

Em 20 de janeiro, no primeiro dia de seu segundo mandato, o presidente Donald Trump assinou um decreto com essa mudança.

As principais companhias americanas de tecnologia, como Google e Apple, decidiram mudar o nome em seus mapas para os usuários americanos.