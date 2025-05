Cardeais retornam à Capela Sistina para o segundo dia do conclave

Elizabeth Ramos viajou do Brasil para acompanhar o conclave e espera a eleição de um papa com uma visão parecida com a de Francisco.

"Ele uniu a juventude. Tinha toda aquela forma humilde de transmitir a sua fé, a sua forma de ser. Então, eu queria que seguisse esse protocolo. Eu queria um Papa assim, humilde, que acolhesse a juventude", disse a mulher de 45 anos.

A partir desta quinta-feira, os cardeais votarão quatro vezes por dia: duas de manhã e duas durante a tarde. "A hora de escolher", afirma a manchete do jornal italiano La Stampa.

