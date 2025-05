COP30 pode representar uma mudança decisiva na luta climática, afirma presidente da conferência

O presidente da COP30, programada para novembro no Brasil, espera que o evento represente um "ponto de inflexão" na luta contra as mudanças climáticas, apesar do "imenso" desafio.

Em uma carta divulgada nesta quinta-feira (8) e dirigida aos quase 200 países que devem participar da COP30 em Belém (10-21 de novembro), André Corrêa do Lago afirma esperar que a conferência marque um "momento de alinhamento mundial: quando governos, comunidades, empresas e instituições se reúnem para mudar a trajetória da relação da humanidade com o planeta".

"O desafio é imenso, mas devemos estar à altura para enfrentá-lo", acrescenta, em referência às dificuldades geopolíticas e climáticas.