'Ele me forçou a entrar no banheiro': ex-modelo explica suposta agressão de Weinstein

A ex-modelo polonesa Kaja Sokola contou, nesta quinta-feira (8), no julgamento do ex-magnata do cinema Harvey Weinstein como supostamente ele a agrediu sexualmente quando ela tinha apenas 16 anos: "Me forçou a entrar no banheiro (...) estava apavorada. Nunca tinha estado sozinha intimamente com um homem", explicou.

Este fato, que já prescreveu, não é pelo qual o ex-magnata de Hollywood está sentado no banco dos réus de um tribunal de Nova York, mas por outra suposta agressão a Sokola, de 39 anos, quando ela tinha 19, em 2006, o que o acusado nega.

A suposta agressão contra Sokola é uma das três causas do julgamento contra Weinstein, também acusado de agressão sexual à ex-assistente de produção Miriam Haley em 2006 e de estuprar a atriz Jessica Mann em 2013.