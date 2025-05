Eleição de Leão XIV é 'sucesso póstumo de Francisco', diz especialista

De certa forma, é uma oposição aos nacionalistas cristãos no estilo de JD Vance, que representam uma das correntes fortes que apoiam Trump.

Temos um papa do apaziguamento, um papa que continuará trabalhando sobre os abusos da globalização e um papa que, na minha opinião, como americano, terá uma abordagem específica em relação ao mandato de Trump."

O que significa a escolha do nome Leão XIV?

"A escolha do nome e sua origem missionária estabelece um vínculo com a América Latina, onde Robert Francis Prevost vivia. Seu antecessor foi Leão XIII, o papa da doutrina social, com sua encíclica de 1891 'Rerum novarum', que se pode traduzir como 'As grandes inovações'. Há, aqui, uma marca social evidente.

Naquela época, em 1891, a questão era a justiça social, a questão operária. Agora, a temática vai ser retomada, tanto em relação aos excessos da globalização quanto a questões sociais mais amplas, como a inteligência artificial."

Estamos alinhados com Francisco?

"É um sucesso póstumo do papa Francisco. Provavelmente, terá ênfases e uma encarnação diferente da função pontifícia. Não acho que vamos encontrar nele as fórmulas por vezes divisivas de Francisco, tampouco oposições ou críticas tão virulentas ao liberalismo.