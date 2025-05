Eurodeputados reduzem proteção aos lobos

Em dezembro, os países membros da Convenção de Berna para a conservação da vida selvagem e do meio ambiente natural na Europa concordaram em reduzir o status dos lobos.

Esse nível reduzido de proteção entrou em vigor em março, e a Comissão Europeia - o braço Executivo da UE - imediatamente agiu para revisar as leis do bloco e garantir que elas refletissem essa mudança.

A UE foi a força motriz por trás da iniciativa de reduzir as proteções, ao argumentar que o aumento do número de lobos levou ao contato mais frequente com humanos e com o gado.

No entanto, ativistas e ambientalistas temem que a medida atrapalhe a recuperação alcançada pelos lobos nos últimos 10 anos, depois de quase terem sido extintos há um século.

Representantes de esquerda no Parlamento apontam que a mudança legislativa tem motivação política e carece de base científica.

"A redução da proteção dos lobos é motivada pelo medo, não pelos fatos", lamentou o parlamentar alemão Sebastian Everding, do bloco de esquerda.