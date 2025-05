Ex-modelo polonesa descreve supostas agressões de Harvey Weinstein

"Me senti estúpida e envergonhada", descreveu, por isso não contou nada a ninguém. "Achei que a culpa fosse minha", disse, enquanto Weinstein olhava na direção do júri ou apoiava as mãos na testa, cabisbaixo, em sua cadeira de rodas.

Em 2006, Weinstein conseguiu para ela um trabalho como extra no filme "O Diário de uma Babá", estrelado por Scarlett Johansson e Alicia Keys. Em almoço com o magnata naquele ano, ele a atraiu para um quarto de hotel em Nova York, sob o pretexto de lhe mostrar um roteiro.

Quando entraram no quarto, ele a empurrou para a cama, tirou seus sapatos, suas meias e praticou sexo oral nela. "Pedi que parasse, mas ele não me ouviu. Não chutei, não gritei. Tentava afastá-lo, mas a força era muita e não conseguia me mexer. Minha esperança morreu", descreveu Kaja.

Em 2023, Weinsten, Disney e Miramax fecharam um acordo com a ex-modelo, que recebeu US$ 3 milhões pela agressão de 2002, além de US$ 475.000 de um fundo de liquidação contra Weinstein relacionado ao incidente de 2006.

Nesta sexta-feira, continua o interrogatório da defesa do empresário, cuja queda impulsionou o movimento #MeToo em 2017.

Weinstein cumpre outra pena, de 16 anos de prisão, imposta por um juiz da Califórnia, por agredir sexualmente e estuprar uma atriz europeia há mais de uma década.