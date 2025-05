Exército israelense abre um dispensário móvel para atender aos drusos no sul da Síria

O Exército israelense anunciou, nesta quinta-feira (8), a abertura de um dispensário móvel no sul da Síria para ajudar a população drusa.

O dispensário está localizado perto do povo druso de Hader. "Essa instalação faz parte dos esforços do exército para apoiar a população drusa síria e garantir sua segurança", acrescentou.

Em imagens de vídeos divulgadas pelo exército, podem ser vistos enfermeiros e médicos militares com os rostos desfocados atendendo a um homem com o braço engessado no que parece ser um trailer.