Flamengo empata com Central Córdoba (1-1) e é 3º do Grupo C da Libertadores

Após os resultados desta quarta rodada, a situação ficou muito equilibrada no Grupo C, com a LDU e o Central Córdoba na liderança com 8 pontos, embora com melhor saldo de gols para os equatorianos, enquanto o Flamengo (5) ficou em terceiro, e o venezuelano Deportivo Táchira fecha a tabela sem pontos.

Na quinta rodada, o Central Córdoba visita o Táchira na terça-feira, dia 13, enquanto o Flamengo recebe a LDU na quinta-feira, dia 15, em jogo decisivo pela classificação.

- Flamengo entra com tudo -

Após a repercussão da derrota no Maracanã, o técnico do Flamengo, Filipe Luis, pareceu perceber os erros cometidos e adotou uma postura agressiva, pronto para causar uma forte impressão nos visitantes.

O time carioca aproveitou os primeiros minutos com bons toques no ataque e saiu na frente numa jogada rápida, na qual Arrascaeta tabelou com Gerson e ficou sozinho na frente do goleiro Aguerre para finalizar com categoria.

Mas o time da casa reagiu, partiu em busca do empate e passou a atacar com frequência a área brasileira. Teve uma grande chance após um erro defensivo que terminou em um chute à queima-roupa de Abascia na primeira trave, com uma excelente defesa do goleiro visitante, Agustín Rossi.