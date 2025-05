Fumaça branca indica eleição de novo papa (AFP)

A aguardada fumaça branca foi liberada às 18h08 locais (13h08 de Brasília) desta quinta-feira (8) da capela Sistina, no Vaticano, anunciando a escolha do novo papa, sucessor de Francisco, pelos 133 cardeais eleitores reunidos no conclave desde o meio-dia de quarta-feira.

Para conhecer a identidade do novo guia espiritual de 1,4 bilhão de católicos, será preciso aguardar o "Habemus Papam", o anúncio oficial feito no balcão da basílica de São Pedro e a aparição do 267º pontífice da Igreja católica.

