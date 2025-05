Fumaça branca no Vaticano, há um novo papa

A fumaça é branca, há um papa: os cardeais reunidos na Capela Sistina chegaram a um acordo, nesta quinta-feira (8), sobre quem será o próximo líder espiritual do 1,4 bilhão de católicos do mundo e sucessor do argentino Francisco.

Milhares de fiéis e curiosos irromperam em aplausos e gritos no Vaticano ao ver a tão esperada fumaça branca, acompanhada pelo dobrar dos sinos da Basílica de São Pedro, relataram jornalistas da AFP.

"É uma sensação incrível", disse Joseph Brian, um cozinheiro de 39 anos da Irlanda do Norte que viajou para Roma com sua mãe de 73 anos para testemunhar a eleição papal. "Não sou muito religioso, mas estar aqui com todas essas pessoas me deixou alucinado".