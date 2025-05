Fundação Gates prevê gastar US$ 200 bi antes de fechar em 2045

No início de fevereiro, Gates disse à BBC que já havia doado mais de US$ 100 bilhões (R$573 bilhões) a instituições de caridade, incluindo US$ 60 bilhões para sua fundação.

Segundo a revista Forbes, o restante de sua fortuna chega a aproximadamente US$ 113 bilhões (R$648 bilhões).

A organização de caridade foi fundada por Bill Gates, sua ex-esposa Melinda French Gates e o empresário Warren Buffett, presidente do conglomerado Berkshire Hathaway.

Antes conhecida como Fundação Bill & Melinda Gates, foi renomeada Fundação Gates em 2024, com a saída de Melinda, três anos após o divórcio do casal.

A fundação ajuda a financiar a Organização Mundial da Saúde (OMS), a Iniciativa Global de Erradicação da Poliomielite (GPEI) e a Aliança para Vacinas (Gavi).

No final de 2024, o patrimônio líquido da Fundação Gates era de US$ 71,3 bilhões (R$ 409 bilhões). Para 2025, o orçamento foi definido em US$ 8,7 bilhões (R$ 49 bilhões).