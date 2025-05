Inter perde para Atlético Nacional (3-1) e Grupo F da Libertadores fica embolado

No início do segundo tempo, o Inter, também bicampeão da Libertadores (2006 e 2010), começou a dominar, mas sempre esbarrava nas defesas do veterano goleiro colombiano David Ospina, um dos investimentos milionários do Atlético Nacional.

Quando estava perto de empatar, Marino Hinestroza roubou a bola e avançou em velocidade na direção do gol adversário. Antes de entrar na área, ele deu uma assistência para Billy Arce, que marcou o segundo.

Depois, Cándido derrubou Braian Aguirre e provocou um pênalti que foi confirmado pelo VAR e que reacendeu as esperanças do Colorado. Alan Patrick converteu superando Ospina aos 80 minutos de jogo.

Mas quando a partida estava prestes a terminar, Viveros marcou o terceiro após se livrar da marcação com garra e finalizar novamente de pé esquerdo (90'+3).

- Escalações:

Atlético Nacional: David Ospina - Andrés Román, Juan Arias, William Tesillo, Camilo Cándido - Matheus Uribe (Elkin Rivero, 81'), Jorman Campuzano - Billy Arce (Dairon Asprilla, 81'), Edwin Cardona (Simón García, 87'), Marino Hinestroza - Kevin Viveros (Alfredo Morelos, 90'+3). Técnico: Javier Gandolfi.