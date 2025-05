Jarry vai à 2ª fase em Roma; João Fonseca é eliminado e Thiago Wild avança

No segundo set, Jarry conseguiu quebrar o saque do francês no quinto game (3-2) e aproveitou a vantagem para obter a vitória e avançar para a segunda rodada, onde enfrentará o argentino Francisco Cerúndolo (nº 21).

A vitória de hoje foi apenas a quinta de Jarry na temporada de 2025. Chegar à final no ano passado levou o chileno à 16ª posição no ranking da ATP, mas ele despencou desde então e pode chegar ao fundo do poço esta semana, já que defende 650 dos seus atuais 1.010 pontos no ranking.

Menos sorte teve a principal esperança do tênis brasileiro, João Fonseca (65º). O carioca de 18 anos foi derrotado, com parciais de 6-3 e 7-6 (7/4), pelo húngaro Fabian Marozsan (61º).

Por outro lado, outro brasileiro superou o primeiro obstáculo nesta quinta-feira: Thiago Wild Seyboth (120º) venceu em três sets, com parciais de 6-1, 4-6 e 6-4, o português Nuno Borges (40º).

Após um bom começo na quarta-feira com três classificados, a Argentina conseguiu que outro tenista avançasse para a segunda fase. Mariano Navone (99º), que derrotou o 'anfitrião' Federico Cinà (323º) por um duplo 6-3 e vai enfrentar o número 1 do mundo, o também italiano Jannik Sinner, que retornará às quadras após uma suspensão de três meses depois de testar positivo em exames antidoping em 2024.

Também avançou para a próxima fase o espanhol Roberto Bautista (nº 56), que eliminou o italiano Matteo Arnaldi (nº 37) por 6-4 e 6-3. Bautista enfrentará o americano Tommy Paul (nº 12) na próxima rodada.