Jogadores do Flamengo sofrem tentativa de assalto com tiros no Rio

"O carro onde estava o goleiro Rossi, que é blindado, chegou a ser alvejado com quatro tiros", acrescentou a nota.

O Flamengo afirmou que "apesar da grave ocorrência, a tentativa não se concretizou e nenhum dos atletas ou integrantes dos veículos se feriu", adicionando que os atletas já estão em casa.

A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que agentes "realizaram buscas pela região e conduziram as vítimas" a uma delegacia.

Rossi, 29 anos, ex-goleiro do Boca Juniors, chegou ao clube carioca em 2023 e é uma das principais estrelas do time.

Apontado como um dos favoritos ao título da Libertadores, o time rubro-negro está em terceiro lugar no Grupo C, com cinco pontos, atrás da Liga de Quito (8 pontos) e do Central Córdoba (8).

