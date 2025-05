Los Angeles Coliseum e SoFi Stadium vão compartilhar cerimônia de abertura das Olimpíadas de 2028

O Los Angeles Memorial Coliseum e o SoFi Stadium compartilharão a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Verão de 2028, uma celebração que será realizada em dois locais pela primeira vez, anunciaram os organizadores nesta quinta-feira (8).

LA28, como as Olimpíadas de Los Angeles são conhecidas, revelou os planos para a cerimônia de abertura em 14 de julho de 2028, que combinará história e inovação.

A história, já que o icônico coliseu será o primeiro local a sediar três eventos olímpicos, e inovação, graças aos empreendimentos no SoFi, casa do Los Angeles Rams e do Los Angeles Chargers da liga de futebol americano, que fará sua estreia nos Jogos.