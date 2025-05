Mundo reage à eleição do papa Leão XIV, o primeiro pontífice dos EUA e Peru

"Desejo que ele dê continuidade ao legado do papa Francisco, que teve como principais virtudes a busca incessante pela paz e justiça social, a defesa do meio ambiente, o diálogo com todos os povos e todas as religiões e o respeito à diversidade dos seres humanos", publicou Lula no X.

- Argentina -

"Hoje, mais que nunca, ansiamos que a voz do Papa ressoe com força na defesa dos pilares que sustentaram a civilização: a vida, como dom principal; a liberdade, como dom sagrado do Criador; e a propriedade privada, como fundamento da responsabilidade pessoal e do desenvolvimento dos povos", disse o presidente da Argentina, Javier Milei.

- Colômbia -

O presidente da Colômbia, Gustavo Petro, celebrou a eleição de um papa americano com profundos vínculos na América Latina.

"Que seja o grande líder dos povos migrantes no mundo e que encoraje nossos irmãos migrantes latino-americanos, hoje humilhados nos EUA", afirmou o mandatário no X. "É mais que um americano", acrescentou.