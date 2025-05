Nome escolhido por Leão XIV anuncia 'marca social' de seu pontificado

O nome é frequentemente "o primeiro sinal que um novo papa dá sobre a marca que pretende dar ao seu pontificado", explica o vaticanista John Allen em um livro sobre os conclaves.

Aqui a mensagem é clara: a referência é Leão XIII, o último pontífice soberano a levar este nome, entre 1878 e 1903.

Leão XIII denunciou em uma encíclica "a concentração, nas mãos de poucos, da indústria e do comércio (...) que assim impõem um jugo quase servil à infinita multidão de proletários".

É "o papa do ensinamento social, com sua encíclica de 1891 'Rerum novarum', que pode ser traduzida como 'As grandes inovações', então há uma marca social evidente", confirma à AFP François Mabille, diretor do Observatório Geopolítico da Religião.

"Naquela época, em 1891, a questão era a justiça social, a questão dos trabalhadores", lembra.

O novo papa deixa entrever que com a escolha de seu nome "a temática será retomada, tanto em relação aos desvios da globalização, como também em relação aos desafios sociais mais amplos, como por exemplo a inteligência artificial", estima Mabille.