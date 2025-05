'O sonho virou pesadelo', diz pai de venezuelano preso em El Salvador

Merwil foi levado pelos policiais às 23h do dia 24 de fevereiro, da portaria do prédio do Bronx onde morava, depois de sair para comprar comida e parar para cumprimentar alguns vizinhos.

Seu pai diz que os policiais perguntaram por outra pessoa. Depois de verificar sua identidade, um policial disse que ele poderia ir embora, mas outro decidiu prendê-lo, junto com outras duas pessoas, explica Wilmer.

A última vez que falou com o filho, que estava detido em uma unidade no Texas, ele contou que seria deportado no dia seguinte. Ambos presumiram que seria para a Venezuela.

"Quando soubemos que aqueles voos chegaram em El Salvador (...) pensamos que ele estava lá (...). Não tínhamos certeza ainda, mas também não estávamos certos de que seria enviado à Venezuela, porque nenhum voo sairia", lembra este homem de 40 anos, pai de outras duas filhas. Uma delas, Wisleydy, luta pela libertação de seu irmão na Venezuela.

Até que uma lista do governo americano com o nome dos deportados para El Salvador, incluindo seu filho, foi divulgada, não teve certeza de nada.

O Departamento de Segurança Interna não respondeu aos contatos da AFP sobre o caso.