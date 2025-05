Papa Leão XIV celebrará missa às 06h de sexta-feira na Capela Sistina

O papa Leão XIV celebrará na sexta-feira às 06h00 (horário de Brasília) uma missa com os cardeais na Capela Sistina, um dia após sua eleição como o 267º pontífice da Igreja, anunciou o Vaticano.

O primeiro papa norte-americano também presidirá a oração Regina Coeli no domingo, da sacada da basílica de São Pedro, e receberá a imprensa em audiência na segunda-feira no Vaticano, informou o porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni.

