Putin recebe Xi no Kremlin; Ucrânia denuncia violação da trégua

Os esforços para acabar com as hostilidades, iniciados pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, desde seu retorno à Casa Branca, parecem estagnados.

A Ucrânia exige um cessar-fogo incondicional de 30 dias antes de iniciar negociações diretas com a Rússia, um pedido que Putin rejeita.

Apesar da trégua anunciada por Putin vigorar até sábado, a Força Aérea ucraniana acusou Moscou de violá-la ao "lançar bombas aéreas guiadas (...) na região de Sumy", no norte.

De acordo com Andriy Kovalenko, porta-voz do centro do governo ucraniano responsável pelo combate à desinformação, a trégua foi violada "na linha de frente no leste e na região de Kharkiv".

O Exército russo afirmou que "respeita rigorosamente" o cessar-fogo, mas simultaneamente "responde" aos ataques da Ucrânia, a quem acusa de violar a trégua.

"Esta noite, nada mudou", disse Andrii, um soldado ucraniano de 50 anos em Kramatorsk, na frente oriental, à AFP.