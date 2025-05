Rei Charles III presta homenagens no Reino Unido em cerimônias por vitória contra os nazistas

A cerimônia em Westminster incluiu ainda uma apresentação da música "The White Cliffs of Dover", a leitura de cartas escritas por combatentes para seus entes queridos e de um trecho do discurso de vitória de Churchill em 1945, declarando o fim da guerra.

Do lado de fora da abadia, Camilla e Catherine depositaram flores no memorial às vítimas, em homenagem àqueles que morreram na guerra.

Um concerto no Horse Guards Parade de Londres encerrará as celebrações, marcando o fim de quatro dias de atos comemorativos do 80º aniversário do fim do conflito.

