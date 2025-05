Ser migrante irregular 'não justifica uma detenção', diz vice-presidente da CIDH

No caso de pessoas que foram expulsas para El Salvador, não se sabe onde estão e isso pode ser uma pressuposição de desaparecimento forçado, embora seja momentâneo até que o Estado esclareça sua situação.

Não há informação oficial, não há transparência, não têm comunicação com sua família, com seus advogados...

P: Pediram explicações ao governo Trump?

R: Estamos fazendo acompanhamentos específicos, que são reservados neste momento. Temos intercâmbios tanto com El Salvador quanto com os Estados Unidos e também com o Panamá.

P: El Salvador violou seu dever como membro da OEA, ao se prestar a prender migrantes expulsos?

R: Os países têm a faculdade de definir suas políticas migratórias, mas não podem ser contrárias aos compromissos internacionais com os direitos humanos.