Serviços de emergência em Gaza advertem que estão à beira do colapso

"Estamos enfrentando uma grave escassez de geradores de energia e dispositivos de oxigênio", acrescentou.

Vários funcionários da ONU e de ONGs vêm alertando há semanas para a escassez de alimentos, remédios e combustível na Faixa de Gaza, onde a ajuda humanitária é vital para seus 2,4 milhões de habitantes.

Mais de 30 especialistas independentes com mandatos do Conselho de Direitos Humanos da ONU pediram na quarta-feira aos países que "atuem rapidamente para acabar com o genocídio em curso" no território palestino.

"O que estamos vendo é apenas mais destruição, mais ódio, mais desumanização", disse o alto comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Türk.

No hospital de campanha do Kuwait em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, palestinos fazem fila para doar sangue.

"Nessas circunstâncias difíceis, viemos apoiar os feridos e doentes doando nosso sangue", disse Moamen Cheikh al-Eid, em um leito com uma agulha no braço.