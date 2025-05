Ucrânia denuncia ataques da Rússia durante trégua decretada por Putin

A Ucrânia acusou nesta quinta-feira (8) a Rússia de executar ataques limitados ao nordeste de Sumy, mas sem utilizar mísseis ou drones, em meio a uma trégua de três dias ordenada unilateralmente pelo presidente russo, Vladimir Putin.

A ordem de Putin coincide com as celebrações do 80º aniversário da vitória sobre o nazismo no final da Segunda Guerra Mundial, que reúnem em Moscou quase 30 governantes estrangeiros, incluindo o chinês Xi Jinping e o brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva.

"Até 8h00 não foram registrados ataques com mísseis ou drones no espaço aéreo ucraniano. Durante a noite, no entanto, a aviação tática inimiga lançou bombas guiadas na região de Sumy", afirmou a Força Aérea ucraniana.