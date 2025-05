Wall Street sobe com acordo comercial entre EUA e Reino Unido

Trump anunciou hoje uma primeira trégua em sua ofensiva comercial global com um compromisso "histórico" com Londres, embora os detalhes do texto indiquem um alcance bastante limitado.

Esse pacto, negociado durante várias semanas, permitirá a abertura do Reino Unido para produtos americanos avaliados em "vários bilhões de dólares", indicou o magnata republicano.

"O Reino Unido pode ser a primeira de muitas peças de dominó a cair, o primeiro de muitos acordos comerciais que podem ser alcançados", declarou à AFP Sam Stovall, especialista da CFRA.

"Se o governo puder conseguir mais acordos no processo, contribuirá em grande medida para sanar um mercado de valores que foi sacudido este ano", acrescentou Zaccarelli.

Trump assegurou que tanto a China quanto a União Europeia (UE) querem chegar a acordos com ele.

No mercado de títulos americanos, o rendimento dos papéis com vencimento em dez anos subiu notavelmente, para 4,39%, contra 4,27% do fechamento de quarta-feira.