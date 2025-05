Leão XIV lamenta declínio da fé e pede que a Igreja seja um farol

O novo papa Leão XIV lamentou o declínio da fé em favor do "dinheiro", do "poder ou do prazer" e pediu que a Igreja Católica seja um "farol que ilumina as noites do mundo".

"Ainda hoje não faltam contextos em que a fé cristã é considerada uma coisa absurda, para pessoas fracas e pouco inteligentes; contextos em que em vez dela se preferem outras seguranças, como a tecnologia, o dinheiro, o sucesso, o poder e o prazer". disse o pontífice americano-peruano em sua primeira homilia como papa.

