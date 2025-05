Começa a temporada de escalada do Everest

Oito alpinistas nepaleses chegaram ao cume do Monte Everest, a maior montanha do mundo, nesta sexta-feira (9) dando início a uma temporada na qual centenas de alpinistas do mundo todo tentarão chegar ao "teto" da Terra.

Todos os anos, a primeira subida ao pico do Himalaia é reservada a um grupo de alpinistas pertencentes a uma das empresas que organizam as expedições, responsável por equipar as rotas com cordas e equipamentos.

"A rota está aberta. A equipe chegou ao cume esta noite", disse à AFP o líder da equipe, Pemba Sherpa, da 8K Expeditions.