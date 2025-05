Dezenas de australianos detidos por agressões relacionadas a aplicativos de encontros LGBTQ

Mais de 30 pessoas, a maioria adolescentes, foram detidas na Austrália por uma série de ataques contra homens que eles seduziam por meio de aplicativos de encontros voltados para a comunidade LGBTQ, informou a polícia nesta sexta-feira.

Em alguns casos, os agressores publicaram os vídeos de suas agressões nas redes sociais, informou a polícia do estado de Victoria, que identificou diversos grupos de criminosos.

Os suspeitos, em sua maioria com idades entre 13 e 20 anos, foram acusados de entrar em contato com as vítimas em aplicativos de encontros ou redes sociais.