Estátua do ditador soviético Joseph Stalin é inaugurada em área ucraniana controlada pela Rússia

Uma estátua do ditador soviético Joseph Stalin foi inaugurada em uma área da Ucrânia controlada pela Rússia, informaram os moradores locais, nesta sexta-feira (9), pelo 80º aniversário da derrota da Alemanha nazista pela União Soviética.

Stalin é considerado, por muitos na Rússia, um herói que liderou a vitória soviética na Segunda Guerra Mundial, apesar da repressão, da fome e do terror que desencadeou e que custaram a vida de milhões de pessoas.

Sob o governo do presidente russo Vladimir Putin, a reputação de Stalin foi reabilitada e frequentemente lidera as pesquisas de opinião sobre as figuras históricas que geram mais respeito e admiração entre os russos.