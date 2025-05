Exército israelense diz ter interceptado míssil disparado do Iêmen

A guerra em Gaza foi desencadeada pelo ataque sem precedentes a Israel pelo movimento islamista palestino Hamas.

No domingo, um míssil disparado pelos huthis atingiu pela primeira vez o interior do perímetro do Aeroporto Ben Gurion, perto de Tel Aviv, segundo o Exército israelense.

O ataque deixou ferimentos leves e danos materiais e levou companhias aéreas estrangeiras a suspender voos de e para Tel Aviv.

Em resposta, Israel realizou ataques esta semana no aeroporto da capital do Iêmen, Sanaa, alegando tê-lo deixado completamente fora de serviço.

O ministro da Defesa, Israel Katz, também ameaçou os líderes iranianos, a quem ele acusa de apoiar os huthis, de fazê-los vivenciar o que Israel fez "ao Hamas em Gaza".

