Exportações chinesas registram alta de 8,1% em abril apesar da guerra comercial com EUA

A China anunciou nesta sexta-feira (9) que suas exportações aumentaram 8,1% em relação ao ano anterior no mês de abril, superando com folga as previsões dos analistas que apontavam o impacto da guerra comercial com os Estados Unidos.

As duas principais potências econômicas do mundo iniciarão no sábado (10), na Suíça, conversações sobre a disputa, que provocou uma queda de 17,6% das exportações chinesas para os Estados Unidos no último mês.

Em sua ofensiva tarifária global, o presidente americano, Donald Trump, impôs novas tarifas de 145% a muitos produtos chineses, que replicou com taxas de 125% às importações de Washington.