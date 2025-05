Exportadores têxteis da China aguardam a reconciliação comercial com os EUA

"A situação vai ficar muito ruim se isso continuar", disse ela, cética em relação às alegações de que sua indústria conseguiria suportar uma extensão das tarifas.

"Há alguns meses ouvi pessoas dizendo que muitos contêineres tinham sido cancelados (...) Algumas fábricas já tiveram que parar a produção", acrescentou.

As vendas para os Estados Unidos representaram 18% do total das exportações chinesas de têxteis e vestuário em 2024, de acordo com a Moody's Ratings.

Uma parcela significativa delas vem da província oriental de Zhejiang, uma potência industrial onde a cidade de Shaoxing abriga o gigantesco e labiríntico Mercado Keqiao, conhecido como "Cidade Têxtil da China".

Há 26.000 lojas registradas que vendem de tudo, de veludo a rayon e peles artificiais, e é considerado um dos centros têxteis mais movimentados do mundo.

No entanto, quando a AFP visitou as instalações esta semana, em um dia de chuva torrencial, os clientes eram poucos e distantes entre si e os vendedores estavam desanimados.