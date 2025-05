Ferramenta de IA usa selfies para prever idade biológica e sobrevivência ao câncer

O modelo foi treinado com 58.851 retratos de adultos presumivelmente saudáveis com mais de 60 anos de idade, extraídos de bancos de dados públicos.

Em seguida, foi testado em 6.196 pacientes que estavam recebendo tratamento nos EUA e nos Países Baixos, com fotos tiradas antes da radioterapia. Os pacientes com tumores malignos pareciam, em média, 4,79 anos mais velhos biologicamente do que suas idades cronológicas.

Entre os pacientes com câncer, uma pontuação mais alta no FaceAge previa uma sobrevida pior, mesmo depois de se considerar a idade, o sexo e o tipo de tumor. As chances caíram drasticamente para aqueles cuja idade biológica era superior a 85 anos.

O FaceAge determina os sinais de envelhecimento de forma diferente de como é feito geralmente pelas pessoas. Por exemplo, cabelos brancos e calvície importam menos do que mudanças sutis na musculatura facial.

Foi pedido que seis médicos examinassem fotos dos rostos de pacientes com câncer terminal e determinassem qual deles morreriam nos próximos seis meses. Com os dados do FaceAge em mãos, suas previsões melhoraram consideravelmente.

O modelo também confirmou um meme agora famoso na Internet, quando estimou a idade biológica do jovial ator americano Paul Rudd em 43 anos em uma foto tirada quando ele tinha 50 anos.