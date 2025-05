Fila de navios antes da saída das multinacionais petrolíferas na Venezuela

A Chevron produzia cerca de 200 mil dos um milhão de barris diários de petróleo da Venezuela.

No final de março, Trump ameaçou os países que comprarem petróleo ou gás venezuelano com uma tarifa adicional de 25% em suas transações comerciais com os Estados Unidos.

A Venezuela é o terceiro maior fornecedor de petróleo para os Estados Unidos, atrás apenas do Canadá e do México, segundo a Agência de Informação sobre Energia (EIA, na sigla em inglês).

