FMI aprova crédito de US$ 1 bi ao Paquistão apesar de objeções da Índia

O FMI aprovou, nesta sexta-feira (9), um crédito de fundos urgentes para o Paquistão de aproximadamente US$ 1 bilhão (R$ 5,65 bilhões) e autorizou um novo resgate de 1,4 bilhão (R$ 7,9 bilhões) apesar das objeções da Índia, em meio a uma situação bilateral conflituosa.

A primeira revisão do programa com o Paquistão, aprovada pela diretoria do Fundo Monetário Internacional (FMI), permitirá um auxílio ao país, que esteve à beira de um calote em 2023, quando uma crise política agravou a recessão econômica que sofria e levou a dívida nacional a níveis terminais.

O país asiático se salvou graças a um resgate de US$ 7 bilhões (R$ 39,5 bilhões) do FMI, o 24º desde 1958.