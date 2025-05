'Gosto de elogios', diz chefe da UE após mensagem de Trump

Quando questionada sobre os comentários de Trump, a chefe da Comissão Europeia sorriu antes de enfatizar a importância de uma solução negociada.

"Gosto de elogios, no geral", respondeu Von der Leyen durante uma coletiva de imprensa em Bruxelas ao lado do novo chefe de Governo alemão, Friedrich Merz.

Acrescentou que teve "boas conversas" com Trump por telefone e no funeral do papa Francisco no mês passado.

No entanto, "se eu for à Casa Branca, quero ter um pacote que possamos discutir. Então, tem que ser concreto, e quero ter uma solução com a qual ambos possamos concordar. Esse é o trabalho que estamos fazendo agora", acrescentou.

Vários governos estão em negociações com Washington para tentar suavizar as tarifas impostas por Trump, que variam de um mínimo de 10% aos 145% que ele impôs à China.

O presidente republicano anunciou em abril uma tarifa de 20% sobre a maioria dos produtos da UE e tarifas mais elevadas para dezenas de outros países.