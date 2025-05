Índia afirma que impediu novos ataques do Paquistão após apelos por uma trégua

As autoridades paquistanesas afirmam que entre as cidades que foram alvos de ataques está Rawalpindi, que abriga um importante quartel do Exército, assim como um estádio de críquete, que recebia uma partida da Superliga do Paquistão, em um esporte que provoca paixões no país.

Em um momento de hostilidades, a Índia ordenou à rede social X o bloqueio de mais de 8.000 contas, informou a plataforma, que protestou, mas afirmou que vai cumprir a ordem, que classificou como uma política de "censura".

A medida parece integrar uma ampla campanha que a Índia mantém contra as contas nas redes sociais de políticos, personalidades e meios de comunicação paquistaneses.

A comunidade internacional e várias potências tentaram mediar a situação e pediram moderação às partes.

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, pediu na quinta-feira uma desescalada e o início de um diálogo. Também fez um apelo para que Islamabad acabe com qualquer apoio a "grupos terroristas".

O vice-presidente americano, JD Vance, reiterou o apelo e afirmou: "Não vamos nos envolver em uma guerra que, em essência, não é nosso problema".