Leão XIV celebra primeira missa como papa

O papa Leão XIV começou a celebrar nesta sexta-feira (9) a primeira missa de seu pontificado, que despertou esperança no mundo com seus apelos de paz, alinhados com o discurso do antecessor Francisco.

O segundo pontífice das Américas, nascido nos Estados Unidos e que tem cidadania peruana, foi eleito na quinta-feira após dois dias de conclave.

Sua eleição como 267º papa da Igreja e líder espiritual de 1,4 bilhão de católicos no mundo foi uma surpresa para muitos fiéis.