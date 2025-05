Líderes de França, Alemanha, Reino Unido e Polônia viajam juntos a Kiev

Os líderes da França, Alemanha, Reino Unido e Polônia farão no sábado (10) uma visita conjunta e inédita a Kiev para se reunirem com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, e instar a Rússia a aceitar uma trégua, informou um comunicado conjunto.

É a primeira vez que o presidente francês, Emmanuel Macron; o chanceler alemão, Friedrich Merz; o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer; e seu homólogo polonês, Donald Tusk, viajam juntos à capital da Ucrânia, invadida pela Rússia em fevereiro de 2022.

Essa demonstração de unidade europeia, de enorme valor simbólico, ocorre um dia após o presidente russo, Vladimir Putin, exibir sua força e influência com um colossal desfile militar na Praça Vermelha de Moscou, por ocasião do 80º aniversário do fim da Segunda Guerra Mundial.