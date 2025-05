Merz garante que Alemanha está de volta ao primeiro plano da UE

Von der Leyen observou que essas normas adotadas na Alemanha devem ser "limitadas no tempo" e também precisam ser "estreitamente" coordenadas, não apenas com a própria Comissão Europeia, mas também com os países vizinhos.

Von der Leyen e Merz compartilham uma posição comum: são alemães com um histórico de conservadorismo no país. Ela se referiu ao novo chefe de Governo como um "amigo".

Espera-se também que os dois colaborem em questões de defesa e comércio. A economia alemã, que depende fortemente das exportações, é particularmente vulnerável à campanha de tarifas de Trump.

A UE espera que a Alemanha desempenhe um papel fundamental na condução do rearmamento do continente, diante da aparente retirada dos Estados Unidos e em plena guerra na Ucrânia.

Merz e seus parceiros de coalizão impulsionaram mudanças radicais no orçamento e no sistema tributário, alterando a Constituição para permitir empréstimos substanciais para melhorar a defesa e a infraestrutura do país.

Merz também visitou a sede da Otan e, em entrevista coletiva com o secretário-geral da aliança, Mark Rutte, afirmou que os Estados Unidos são "indispensáveis" para a segurança europeia e continuarão sendo "por muito tempo".