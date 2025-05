México processa Google por mudar nome do Golfo do México

No entanto, o tema não foi abordado durante as conversas por telefone que teve recentemente com Trump, admitiu a presidente.

Em 20 de janeiro, no primeiro dia do seu segundo mandato, Trump assinou um decreto que mudou a denominação do Golfo do México para Golfo da América.

Sheinbaum respondeu ironicamente ao decreto de Trump, sugerindo chamar os Estados Unidos de "América Mexicana", baseando-se em mapas do século XVII, quando grande parte do território ocidental americano pertencia ao México.

A decisão de Trump foi apoiada na quinta-feira pela Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, que aprovou um projeto de lei para mudar oficialmente a nomenclatura.

Além do Google, outro gigante da tecnologia, a Apple, modificou o nome em seus mapas para os usuários americanos.

Sheinbaum já havia enviado duas cartas ao Google questionando a determinação da companhia californiana e ameaçando recorrer aos tribunais.