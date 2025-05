Milan vence Bologna (3-1), que fica mais distante da Liga dos Campeões

Juventus (4º), Roma (5º) e Lazio (6º) estão apenas um ponto à frente do Bologna, mas podem aproveitar esse tropeço para se distanciarem nesta rodada.

A derrota foi, portanto, dolorosa para uma equipe que havia saído na frente do placar no início do segundo tempo (49'), com um chute de Riccardo Orsolini que surpreendeu o goleiro Mike Maignan.

Na reta final, o Milan reagiu e Giménez empatou (73'), antes do atacante americano Christian Pulisic colocar os 'rossoneri' em vantagem. O mexicano marcou o último gol nos acréscimos (90'+2).

O Milan está agora provisoriamente três pontos atrás da Lazio, que ocupa a sexta e última posição da 'zona europeia'.

Mas, para além da Serie A, o Milan pode garantir uma vaga na Liga Europa se vencer a Copa da Itália na próxima quarta-feira, onde na final enfrentará o Bologna, que não conquista um título desde a própria Copa da Itália de 1974.

Os 'rossoneri' estão há 22 anos sem vencer o torneio, e levantar o troféu salvaria sua irregular temporada, na qual já venceram a Supercopa da Itália, na Arábia Saudita, em janeiro.