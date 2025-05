Morre aos 103 anos a sobrevivente do Holocausto Margot Friedländer

De aspecto frágil e sempre vestida com elegância (apareceu na capa da revista Vogue em 2024), retornou para Berlim em 2003. Desde então, dedicava a vida a conversar com os jovens para contar a sua história e defender a empatia como antídoto contra o ódio. "Não foque no que te separa. Foque no que te une. Seja humano", disse, no ano passado.

Nascida em 1921, em uma família de fabricantes de botões, Margot Bendheim se formou costureira. Durante o nazismo, perdeu seus pais e seu irmão mais novo, assassinados em campos de concentração.

Em 1944, Margot foi enviada ao campo de Theresienstadt, no que hoje é a República Tcheca, onde conheceu seu marido, Adolf Friedländer. Os dois se casaram e foram viver nos Estados Unidos.

Em 2010, Margot decidiu se estabelecer definitivamente em sua cidade natal.

